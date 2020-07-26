В Бурятии двое жителей нарубили дров на 83 тысячи рублей

Мужчины лишились заготовленной древесины, грузового автомобиля и бензопилы



Ночью 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке леса. Сотрудник рассказал, что задержал двоих граждан в Горхонском участковом лесничестве. Двое местных жителей спилили сосны объемом более 14 кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей.



"Одному из задержанных 30 лет, другому – 20 лет, оба не работают, ранее не судимы. Полицейскими изъяты заготовленная древесина, грузовой автомобиль, бензопила. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кроме того, в отношении граждан составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, введенных Приказом РАЛХ от 16 апреля 2020 года.



Фото: "Номер один"

