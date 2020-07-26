26.07.2020
В Бурятии двое жителей нарубили дров на 83 тысячи рублей

В Бурятии двое жителей нарубили дров на 83 тысячи рублей

Мужчины лишились заготовленной древесины, грузового автомобиля и бензопилы

Ночью 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке леса. Сотрудник рассказал, что задержал двоих граждан в Горхонском участковом лесничестве. Двое местных жителей спилили сосны объемом более 14 кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей.

"Одному из задержанных 30 лет, другому – 20 лет, оба не работают, ранее не судимы. Полицейскими изъяты заготовленная древесина, грузовой автомобиль, бензопила. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кроме того, в отношении граждан составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, введенных Приказом РАЛХ от 16 апреля 2020 года.

Фото: "Номер один"
лесорубы
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