В Улан-Удэ вор ограбил спящего у реки горожанина

Пока мужчина отдыхал, злоумышленник забрал из его рук мобильный телефон



Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего уроженца Кабанского района, подозреваемого в краже мобильного телефона. Установлено, что злоумышленник похитил гаджет у мужчины, который отдыхал на берегу реки Уда. Потерпевший после купания заснул, а проснувшись, не обнаружил мобильный телефон. Ущерб составил пять тысяч рублей.



"Подозреваемый пояснил, что забрал телефон из рук спящего мужчины, когда проходил мимо. Похищенное он сбыл. Молодой человек не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

