В Бурятии пенсионерку осудили за продажу алкоголя

Женщина реализовывала спиртосодержащую продукцию односельчанам





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летней жительницы села Инзагатуй Джидинского района, обвиняемой в незаконной продаже алкогольной продукции.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2018 году женщину привлекли к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Не сделав должных выводов, в декабре 2019 года пенсионерка вновь продала односельчанину алкоголь, изготовленный на основе этилового спирта. Ее незаконную деятельность пресекли полицейские.Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.Фото: pixabay.com