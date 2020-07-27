27.07.2020
В Бурятии пенсионерку осудили за продажу алкоголя

В Бурятии пенсионерку осудили за продажу алкоголя

Женщина реализовывала спиртосодержащую продукцию односельчанам

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летней жительницы села Инзагатуй Джидинского района, обвиняемой в незаконной продаже алкогольной продукции.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2018 году женщину привлекли к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Не сделав должных выводов, в декабре 2019 года пенсионерка вновь продала односельчанину алкоголь, изготовленный на основе этилового спирта. Ее незаконную деятельность пресекли полицейские.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Фото: pixabay.com
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