В Бурятии пьющим за рулем водителям ужесточили наказание

Они получили реальные сроки вместо условных







Верховный суд Бурятии по жалобе прокуратуры пересмотрел уголовные дела в отношении жителей поселка Селенгинск и села Большое Колесово. В июне этого года Кабанский райсуд признал их виновными в управлении автомобилями в состоянии опьянения. Притом, что за плечами мужчин уже были судимости по этой же статье и за другие умышленные преступления, суд приговорил их к условному лишению свободы.

Посчитав наказание слишком мягким, прокурор района обжаловал приговоры.«Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными и изменил судебные решения, направив осужденных для отбывания наказания в исправительные учреждения», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»