В Бурятии 83-летний водитель попал в больницу после ДТП

На трассе «Байкал» в его «Жигули» врезался «Ниссан»





25 июля в Кабанском районе Бурятии с разницей в несколько часов произошли два крупных ДТП, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Около 9 утра 36-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя из Улан-Удэ в Иркутск, в 5 км от поселка Каменск врезался в попутно движущийся «ВАЗ-2106» под управлением 83-летнего водителя. В результате аварии пожилой водитель «Жигулей» и 10-летний пассажир «Ниссана» получили травмы различной степени тяжести.







В 5 часов вечера в районе села Истомино 29-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии