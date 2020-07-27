В Улан-Удэ дети спалили автомобиль, несколько гаражей и кладовые

Крупный пожар тушили два часа





Вечером 26 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре по улице Кундо в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев горели надворные постройки и гаражи.





За час пожар был локализован, еще около часа понадобилось, чтобы полностью его ликвидировать. Работы осложнялись плотной застройкой, также существовала угроза перехода огня на деревянный многоквартирный жилой дом. Всего к тушению привлекались 18 огнеборцев и 6 единиц техники.





В результате пожара огонь уничтожил легковой автомобиль и кладовые на общей площади 192 кв.м. Три гаража выгорели изнутри, крыши пяти гаражей полностью сгорели.





- Предварительно, основной версией пожара рассматривается детская шалость с огнем, - сообщили в МЧС Бурятии.











Фото: МЧС Бурятии, «Аноним 03», видео: «Аноним 03»