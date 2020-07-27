27.07.2020
Житель Бурятии получил сильные ожоги при попытке спасти трактор

Житель Бурятии получил сильные ожоги при попытке спасти трактор

Мужчина госпитализирован в больницу

Вечером 26 июля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошел пожар в гараже. К моменту прибытия пожарных строение и находящаяся внутри техника были объяты пламенем, существовала угроза перехода огня на стайку, пристроенную к гаражу.

В тушении участвовали два пожарных автомобиля и 9 огнеборцев, в том числе трое добровольных пожарных.

В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж площадью 56 кв.м вместе с находящимся внутри трактором. Не обошлось без пострадавших: при попытке спасти трактор из горящего строения хозяин получил ожоги головы и спины. Мужчину госпитализировали в районную больницу.

Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: МЧС Бурятии
пожар
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