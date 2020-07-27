Житель Бурятии получил сильные ожоги при попытке спасти трактор

Мужчина госпитализирован в больницу





Вечером 26 июля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошел пожар в гараже. К моменту прибытия пожарных строение и находящаяся внутри техника были объяты пламенем, существовала угроза перехода огня на стайку, пристроенную к гаражу.

В тушении участвовали два пожарных автомобиля и 9 огнеборцев, в том числе трое добровольных пожарных.В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж площадью 56 кв.м вместе с находящимся внутри трактором. Не обошлось без пострадавших: при попытке спасти трактор из горящего строения хозяин получил ожоги головы и спины. Мужчину госпитализировали в районную больницу.Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: МЧС Бурятии