Житель Бурятии убил сироту и скинул его тело в выгребную яму

Преступление удалось раскрыть только спустя год





В Бурятии сыщики раскрыли убийство 15-летнего подростка-сироты, воспитывающегося в Центре помощи детям «Добрый» в селе Субуктуй Кяхтинского района. Мальчик бесследно исчез еще прошлым летом.

Как сообщили в Следственном комитете РБ, по факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В итоге кропотливой работы, в том числе с использованием полиграфа, по подозрению в убийстве задержали 23-летнего местного жителя. В ходе допроса молодой человек признал вину, после чего указал место, где спрятал тело потерпевшего. Там следователи обнаружили останки несовершеннолетнего.По данным следствия, вечером 16 июня 2019 года сельчанин повстречал знакомого подростка из центра «Добрый», с которым стал распивать спиртное. После застолья по пути к детдому обвиняемый решил расправиться с юношей. Поводом для этого стала необоснованная ревность к знакомой девушке, обострившаяся на фоне алкогольного опьянения.Парень напал на несовершеннолетнего со спины, повалил на землю, схватил камень и нанес им два удара по голове жертвы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник отволок его тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием.В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото: «Номер один»