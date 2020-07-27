В Бурятии пожарные спасли застрявшую в вентиляции кошку

Животное не могло выбраться самостоятельно
27 июля в пожарную часть села Тарбагатай поступило сообщение от работника Многофункционального центра о том, что в здании со стороны чердака раздается жалобное кошачье мяуканье. Самостоятельно обнаружить животное сотрудники центра не смогли.
Прибывшие на вызов пожарные Баир Балданов и Юрий Мудаев установили лестницу, по которой один из них поднялся на крышу. В это время второй пожарный проник в чердачное помещение. При осмотре конструкции крыши выяснилось, что кошка застряла в вентиляции и не могла выбраться самостоятельно.
Огнеборцы достали животное и отпустили на свободу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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