В Бурятии пожарные спасли застрявшую в вентиляции кошку

Животное не могло выбраться самостоятельно





27 июля в пожарную часть села Тарбагатай поступило сообщение от работника Многофункционального центра о том, что в здании со стороны чердака раздается жалобное кошачье мяуканье. Самостоятельно обнаружить животное сотрудники центра не смогли.

Прибывшие на вызов пожарные Баир Балданов и Юрий Мудаев установили лестницу, по которой один из них поднялся на крышу. В это время второй пожарный проник в чердачное помещение. При осмотре конструкции крыши выяснилось, что кошка застряла в вентиляции и не могла выбраться самостоятельно.





Огнеборцы достали животное и отпустили на свободу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС