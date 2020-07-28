В Бурятии на поиски пропавшего самолета ушли две группы добровольцев

Одну из них полностью составляют тункинские охотники





Днем 27 июля на поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 вышла группа добровольцев. Как сообщила пресс-секретарь главы Тункинского района Дора Хамаганова, в нее, в частности, входят два проводника из Тибельти Слюдянского района Иркутской области, очевидец падения самолёта по имени Андрей и его брат, а также друг одного из пропавших пилотов. У них есть спутниковый телефон, по которому с ними будут связываться новосибирские специалисты из компании «Zala Aero Group», которых ждут в Кырене со дня на день. Эта компания производит в Новосибирске современные беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, прямой трансляцией видео с места поисково- спасательных операций, с нескольких бортов одновременно.