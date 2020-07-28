В Бурятии на поиски пропавшего самолета ушли две группы добровольцев

Одну из них полностью составляют тункинские охотники
Днем 27 июля на поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 вышла группа добровольцев. Как сообщила пресс-секретарь главы Тункинского района Дора Хамаганова, в нее, в частности, входят два проводника из Тибельти Слюдянского района Иркутской области, очевидец падения самолёта по имени Андрей и его брат, а также друг одного из пропавших пилотов. У них есть спутниковый телефон, по которому с ними будут связываться новосибирские специалисты из компании «Zala Aero Group», которых ждут в Кырене со дня на день. Эта компания производит в Новосибирске современные беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, прямой трансляцией видео с места поисково- спасательных операций, с нескольких бортов одновременно.
По словам Доры Хамагановой, ранее на поиски самолёта в северо-западную часть долины вышла группа из шести местных охотников. Они ищут в тайге пропавший самолет уже почти неделю.
Большой дрон «Орлан», который должны были привезти в Кырен из Забайкальского края, еще не доставлен.
«Родственники пилотов благодарят местных жителей, тункинцев за сочувствие и моральную поддержку. Родные и близкие пилотов обращаются к жителям Бурятии - нужны еще добровольцы и техника, квадроциклы. Продуктами, связью, топливом они обеспечат», сообщила пресс-секретарь.
Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).
На данный момент поиски пропавшего самолета пока результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. Кроме этого, по неизвестной причине на пропавшем воздушном судне не сработал радиомаяк.
Фото: с личной страницы Доры Хамагановой в «Фейсбуке»
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