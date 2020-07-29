В Бурятии сельского главу судят за «распил» бюджета

Его обвиняют в фиктивном уводе денег на стройматериалы





В Иволгинском райсуде Бурятии продолжается судебный процесс над экс-главой администрации сельского поселения «Гильбиринское» Евгением Бадмаевым. Чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Между тем недавно прокурор Иволгинского района Соел Алексеев обратился в суд с иском о взыскании с бывшего чиновника имущественного вреда. Судя по иску прокуратуры, создается впечатление, что чиновник только и занимался стройматериалами, вернее, их списыванием.Схема незатейливая. Так, в декабре 2015 года по указанию главы сотруднице администрации перевели 60 тыс. рублей, которые она затем отдала Бадмаеву. Последний использовал деньги на свои нужды, а отчитался фиктивными бумажками якобы за приобретенные стройматериалы. В том же месяце по аналогичной схеме (после незаконного распоряжение о перечислении денег) получил 60 тыс. рублей водитель служебного «Форд-Фокуса» - якобы на ремонт. В реальности деньги он передал главе. Тогда же, в декабре 2015 года, очередные 60 тысяч чиновник получил от другого работника администрации (которому предварительно на банковскую карту сбросили бюджетные деньги) А в бухгалтерию представил фиктивные документы о якобы приобретении им стройматериалов. Всего, как считает прокурор Алексеев, с декабря 2015-го по июль 2017 года действиями главы причинен ущерб в размере 266 тысяч рублей.Добавим, что «распил» мог происходить не только по стройматериалам. Так, в 2015-2016 годах ежегодно выделялись десятки тысяч рублей якобы на закупку у организаций дров для отопления местного клуба.- Во-первых, дрова у нас стоят гораздо дешевле, машину можно взять за 3 тыс. рублей, да и топить не было особой необходимости, поскольку зимой клуб в те годы редко когда отапливался, - недоумевает один из работников администрации.Кроме того, неясна и судьба собранных денег за аренду сенокосных угодий, которые администрация ранее получала от местных жителей. Однако с определенных пор деньги перестали поступать в бухгалтерию. Но поскольку арендаторы продолжали получать сенокосы, видимо, арендные деньги перенаправили в чей-то большой карман. Впрочем, поскольку сено и деньги селян не относятся к бюджету и бюджетным деньгам, то правоохранительные органы, судя по всему, не стали опрашивать граждан - кому они носили конверты за получение доступа к сенокосам МО СП «Гильбиринское».Пока же рассмотрение дела по экс-главе движется кое-как. Вначале были «нерабочие дни», затем обвиняемый поменял адвокатов. И вот уже второй год отстраненному главе местный небогатый бюджет вынужден ежемесячно платить по 11,3 тыс. рублей пособия. Пока не состоится приговор. Как говорится, время - деньги. Этот лозунг становится весьма актуальным для бедного бюджета «Гильбиринского».Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com