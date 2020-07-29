В Бурятии подросток на мопеде сбил четырехлетнего ребенка

Малыш попал в больницу
ДТП произошло днем 28 июля в селе Тарбагатай. На улице Промышленная 15-летний водитель мопеда «Альфа» сбил четырехлетнего ребенка. Малыша с травмами госпитализировали в больницу.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, мопед подростку купили родители в начале лета. За передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительских прав, к административной ответственности привлечен отец подростка. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Напомним, схожее ДТП произошло на днях в Гусиноозерске. Там 15-летний подросток на мотоцикле «Кайо» сбил 70-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Фото: ГИБДД Бурятии
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