29.07.2020
Жительница Бурятии умерла на тлеющем матрасе

Жительница Бурятии умерла на тлеющем матрасе

Причиной возгорания стала неосторожность при курении

28 июля в Закаменске произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцнв в доме было задымление, тлел матрас на кровати. На ней же лежало тело 64-летней женщины.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении. Как выяснилось, в этот же день по той же причине у покойной загорелся диван, но соседи, ухаживающие за женщиной, самостоятельно ликвидировали возгорание, не сообщая в пожарную охрану.

Точная причина смерти женщины сейчас устанавливается.

Фото: pixabay.com
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