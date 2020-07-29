Жительница Бурятии умерла на тлеющем матрасе

Причиной возгорания стала неосторожность при курении





28 июля в Закаменске произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцнв в доме было задымление, тлел матрас на кровати. На ней же лежало тело 64-летней женщины.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении. Как выяснилось, в этот же день по той же причине у покойной загорелся диван, но соседи, ухаживающие за женщиной, самостоятельно ликвидировали возгорание, не сообщая в пожарную охрану.Точная причина смерти женщины сейчас устанавливается.Фото: pixabay.com