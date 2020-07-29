В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже телефона у молодой матери

Женщина оставила гаджет на скамейке в парке





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона. Инцидент произошел вечером 28 июля в парке Юбилейный. Неизвестный похитил гаджет, оставленный на скамейке горожанкой, которая прогуливалась в парке с маленькими детьми.

Был одет: футболка красного цвета, черные брюки, солнцезащитные очки.









Ущерб составил более 16 тысяч рублей.Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост около 170 см.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-9025-31-00-31, 34-82-62 или 102 (112).