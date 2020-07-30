В Бурятии пьяный дебошир сломал нос росгвардейцу

За применение насилия к представителю власти на мужчину возбудили уголовное дело





Около полуночи 25 июля в поселке Онохой группа молодых людей выпивали водку на одной из улиц поселка. Компания громко слушала музыку, смеялась и кричала. Дежурившие сотрудники Росгвардии заметили нарушителей общественного порядка и потребовали выключить музыку и разойтись по домам.

В ответ один из отдыхающих начал оскорблять стражей порядка нецензурной бранью. Сотрудники решили доставить нарушителя в отдел для разбирательства, в том числе для составления административного протокола. Но дебошир не желал никуда ехать. Тогда мужчину предупредили, что он обязан исполнять законные требования полиции. Однако и это на него не подействовало.Росгвардейцы вынуждены были применить силу, чтобы усадить хулигана в служебный автомобиль. Мужчина сопротивлялся, да так, что нанес сотрудникам удары ногами: одному в грудь, а второму в нос. Предварительно, сотрудник получил перелом костей носа.- Сейчас устанавливается степень причиненного сотруднику вреда здоровью, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Баир Эрдынеев.По факту применения насилия в отношении представителя власти следствие возбудило уголовное дело. Известно, что 26-летний дебошир официально нигде не трудоустроен.Фото: Росгвардия Бурятии