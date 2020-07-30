В Улан-Удэ директор мелькомбината получил срок

Его признали виновным в хищении зерна на 7,6 млн рублей



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АО «Заудинский Мелькомбинат» Ивана Жуйкова. Бизнесмен обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, генеральный директор мелькомбината, используя служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение 733 тонны пшеницы и ячменя. Зерновые принадлежали одному из сельхозпредприятий республики. Полученные средства обвиняемый обратил в свою пользу. Причиненный преступлением ущерб составил 7,6 млн рублей, из которых 3 млн. рублей обвиняемым возмещено.



Суд признал Ивана Жуйкова виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании оставшейся суммы ущерба.



Напомним, само предприятие



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, генеральный директор мелькомбината, используя служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение 733 тонны пшеницы и ячменя. Зерновые принадлежали одному из сельхозпредприятий республики. Полученные средства обвиняемый обратил в свою пользу. Причиненный преступлением ущерб составил 7,6 млн рублей, из которых 3 млн. рублей обвиняемым возмещено.Суд признал Ивана Жуйкова виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании оставшейся суммы ущерба.Напомним, само предприятие в настоящее время банкротится Фото: «Номер один»