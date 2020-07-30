В Улан-Удэ влюбленная парочка устроила себе криминальный экшн

Мужчину и женщину подозревают в крупной краже в торговом центре





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемых в краже техники из магазина в торговом центре на ул. Жердева. Днем 28 июля неизвестные мужчина и женщина похитили с выставочного прилавка две экшн-камеры стоимостью 70 тысяч рублей.

1) Мужчина европейской внешности, рост 180 см, плотного телосложения. Был одет: в майку желтого цвета, черные шорты, черные кроссовки с белой подошвой, солнцезащитные очки;





2) Женщина европейской внешности, волосы темные. Была одета: в майку белого цвета, белые короткие шорты, светлые кроссовки. При себе имела туристический черный рюкзак.





Приметы подозреваемых:При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-9025-31-00-31, 34-82-62 или 102 (112).