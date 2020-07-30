Причиной гибели ребенка на пожаре в Бурятии стала детская шалость с огнем

В заброшенном здании, где дети баловались со спичками, стояли канистры с бензином





В МЧС Бурятии сообщили подробности о трагическом пожаре, случившемся вчера в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района в неэксплуатируемом здании, которое ранее использовалось как точка быстрого питания.

Как рассказали в МЧС, первое пожарное подразделение прибыло на место в течение семи минут. На момент прибытия огнеборцев было сильное задымление, горела крыша здания. Около получаса понадобилось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем.







В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри строения тело ребенка 12 лет без признаков жизни.- Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Со слов другого ребенка, в здании находились канистры с бензином, у ребят были спички, одна упала и огонь мгновенно распространился. Один мальчик выбежал, второй не успел, выход уже был заблокирован огнем, - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии