В Бурятии при тушении пожара на мусорном полигоне произошел взрыв

Огнеборцы не пострадали





29 июля пожарные подразделения выезжали на тушение горящего мусора на полигоне в Бичурском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, справиться с открытым огнем удалось спустя час. Однако полностью ликвидировать глубинное тление мусора не представляется возможным из-за большой площади полигона – 5,6 тысяч кв.м., куда нет доступа пожарным автомобилям. Поэтому горение мусора периодически возобновляется.

Так, два дня назад пожарные уже тушили возгорание на этом же полигоне. В процессе ликвидации огня произошел взрыв неопределенного происхождения. Огнеборцы не пострадали.Всего с начала этого пожарные подразделения 8 раз выезжали на ликвидацию загораний на полигоне, в 2019 году - 11 раз.Вчера руководство Республиканского агентства ГО и ЧС направило обращение в администрацию района, попросив выделить тяжелую технику для ликвидации загорания и решить вопрос с дальнейшим складированием мусора.Фото: «Номер один»