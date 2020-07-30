Житель Бурятии жестоко убил собутыльника

Избив и связав приятеля, мужчина добил его ножом





В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийства знакомого.

Как сообщили в Следственном комитете РБ, вечером 12 марта этого года мужчины распивали алкоголь. После полуночи между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый толкнул потерпевшего в спину, отчего тот упал на пол, а после принялся избивать свою жертву руками и ногами, нанося удары по лицу, голове и телу. Закончив экзекуцию, мужчина связал знакомого, после чего взял кухонный нож и добил собутыльника несколькими ударами в шею.Фото: «Номер один»