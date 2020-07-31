В Бурятии любимый внук украл крупную сумму со счета воспитавшего его дедушки

Деньги подросток потратил на кафешки и развлечения





17-летний житель Закаменского района Бурятии в течение трех месяцев переводил пенсионные накопления со счета дедушки себе на карту. Деньги подросток тратил на кафешки и развлечения, в итоге он спустил 142 500 рублей.

В тот день 77-летний дедушка отправился в магазин, где при помощи банковской карты расплатился за продукты. Тут же ему на телефон пришло сообщение с информацией по остаткам баланса на счету. Пенсионер решил прочитать СМС и впал в ступор. Вместо 145 тыс. рублей, что лежали у него на карте, на счету оказались всего 3 тысячи.Расстроенный дедушка отправился за разъяснением в Сбербанк, там ему сделали распечатку операций и оглушили известием: со счета пенсионера деньги перечислялись на счет его внука.Дедушка не поверил, что любимый внук, которого он с женой воспитывал с четырех лет, мог так поступить, и написал заявление в полицию с просьбой разобраться, кто на самом деле украл у него сбережения.Изучив банковские операции, проверив, кто еще мог воспользоваться мобильным банком пенсионера, следствие пришло к выводу, что к хищению денег причастен не кто иной, как 17-летний внук потерпевшего.Паренек и не отрицал своей вины. Он сразу рассказал, когда и как похищал деньги с карты. Выяснилось, что с октября по январь посредством мобильного банка он украл со счета деда 142 500 рублей. Подросток практически ежедневно брал дедушкин телефон и, пока тот не видел, переводил себе деньги, после чего удалял эсэмэску о проведенной операции и остатке на счете. Дедушка в телефоне плохо разбирался, приложением мобильного банка не пользовался, поэтому уменьшения суммы не замечал.Поначалу дедушка с бабушкой копили деньги на сберкнижке - ездили в банк, откладывали часть пенсии на счет. Когда сумма скопилась приличная, решили осуществить свою давнюю мечту и приобрести автомобиль. Чтобы не возить с собой кучу денег, перевели их на карту.В поездку за машиной в Иркутск дедушка взял внука. Там пенсионер купил себе «Ниву», на ней вместе с подростком вернулся домой. Тогда-то парень и заметил, что у деда осталась на карте крупная сумма денег, а счет привязан к мобильному банку.По приезде домой внук решил незаметно снять себе чуть-чуть денег. Снял 5 тысяч, потратил на кафе и магазины. На завтра деньги закончились, и мальчик снял еще 5 тысяч. Так каждый день перед парами в колледже он переводил себе деньги на карту мелкими суммами. Единственная крупная покупка с денег деда – недорогой телефон. Остальное парень прогулял в кафешках.Дедушка долго не верил, что внук повинен в краже денег. Но никто из его друзей в дом к подростку не приходил, телефон никто, кроме него, взять не мог. Дедушка говорил следователям: «Расследуйте лучше, узнайте, кто на самом деле похитил деньги».Внук сразу признался, что ему нужны были деньги на личные расходы. Дедушка до сих пор в шоке от произошедшего.- Молодой человек на учете в органах полиции не состоял. Нормальный подросток, в колледже о нем отзываются хорошо, по учебе проблем нет, - сообщила следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Наталья Николаева.Дедушка с бабушкой воспитывали внука с детства. Родителей парня, самоустранившихся от воспитания сына, старики решили не лишать родительских прав. Известно, что отец подростка живет в Закаменском районе, мать - в Улан-Удэ.Внуку предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража денежных средств с банковского счета». Уголовное дело направлено в суд.Фото: «Номер один»