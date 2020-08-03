В Улан-Удэ заместитель главврача получал взятки за уголь

За деньги он обещал поставщику беспрепятственную оплату товара





Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственной службе одного из республиканских учреждений здравоохранения. Он обвинялся по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, учреждение здравоохранения заключило договор с фирмой на поставку угля в филиалы больницы. За общее покровительство, в том числе беспрепятственную оплату поставленного товара, заместитель главврача в 2017 году дважды получил взятку по 50 тыс. рублей от заместителя гендиректора компании-поставщика.Суд признал заместителя главврача виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также подсудимый лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.Фото: «Номер один»