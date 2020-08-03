У жителя Бурятии случился инсульт на крыше собственного дома

Чтобы госпитализировать мужчину, пришлось вызывать пожарных





Вечером 1 августа в Территориальный центр медицины катастроф Бурятии пришло сообщение, что в СНТ «Колос» при ремонте на крыше частного дома потерял сознание 54-летний мужчина. Он не реагировал на обращения и не мог внятно говорить.

На место происшествия выехала бригада экстренного реагирования. Чтобы эвакуировать мужчину с крыши, медикам пришлось вызвать на помощь сотрудников пожарной охраны поселка Ильинка. Совместными усилиями пациента спустили с крыши и эвакуировали в РКБ с подозрением на инсульт.Фото: Территориальный центр медицины катастроф Бурятии