В Улан-Удэ росгвардейцы поймали ночного вора

Мужчина недавно освободился из колонии





Ночью группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступила ориентировка на мужчину, который похитил сумку в микрорайоне Мелькомбинат в Улан-Удэ.

Кража произошла возле магазина. Потерпевший поставил сумку возле себя на землю, а проходивший мимо мужчина схватил ее и убежал. Пострадавший запомнил приметы похитителя и сообщил в полицию.В ходе отработки территории сотрудники Росгвардии в районе Мясокомбината заметили мужчину с сумкой, схожего с ориентировкой. Его задержали и доставили в полицию. Потерпевший опознал свои вещи и подозреваемого.Задержанным оказался 38-летний ранее судимый житель Улан-Удэ. Ранее мужчина отбывал наказание за кражу и был освобожден в марте 2020 года. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии