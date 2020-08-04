На трассе в Бурятии перевернулся «Хариер» без номеров

С места аварии госпитализировали двух молодых мужчин





ДТП произошло вчера ночью в Заиграевском районе в 6 км от поселка Онохой. Водитель автомашины «Тойота Хариер», ехавший со стороны Онохоя в Заиграево, не справился с управлением и перевернулся.

С места аварии с травмами различной степени тяжести были госпитализированы двое мужчин 22 и 26 лет. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе кто находился за рулем транспортного средства. Также выясняется, почему автомобиль был без номеров, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии