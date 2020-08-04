В Бурятии на реке утонул автомобиль с водителем

Спасатели выехали на место для поисков тела погибшего





Трагический случай произошел в Баунтовском районе Бурятии на реке Витим. 29 июня житель поселка Романовка, предположительно распивая алкоголь, находился на берегу реки со своими товарищами. Ближе к вечеру они направились в магазин. Мужчина остался на берегу, чтобы подъехать к товарищам на машине, но до места так и не добрался.

Вернувшись на берег, собутыльники не обнаружили на берегу ни автомобиля, ни своего приятеля.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и СЧ, предположительно, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу в реку. Водитель выбраться не смог.Сегодня в 9 утра спасатели выехали на место происшествия для проведения поисковых работ.Фото: «Номер один»