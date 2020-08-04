Житель Бурятии изрубил топором двух человек

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии





В ночь на 3 августа в Следственный комитет Бурятии из полиции поступило сообщение о том, что в одном из СНТ в районе нулевого километра по Заиграевской трассе мужчина изрубил топором двух человек.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В одном из домиков, как выяснилось, произошло настоящее побоище, тяжело раненые топором мужчина и женщина поступили в Республиканскую больницу и БСМП.41-летнего подозреваемого в расправе над двумя собутыльниками задержали на месте. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под арест. По результатам допроса подозреваемого и других доказательств по делу следствие восстановило картину произошедшего.В последнее время подозреваемый проживал у знакомой своей матери (с родительницей у него не сложились отношения). Однажды к пенсионерке, у которой он жил, приехали родственники из района, и она попросила его и своего племянника уехать на некоторое время на дачу.Там жила знакомая пенсионерки, которая с радостью встретила мужчин. Все трое съездили в магазин, набрали спиртного и продуктов, и сели за стол. По словам задержанного, в какой-то момент он заметил, что 52-летняя собутыльница подает ему знаки внимания. Однако, вскоре он понял, что женщина флиртует не только с ним, но и со знакомым.Подозреваемому не понравилось, что дама уделяет больше внимания второму мужчине, на этом фоне он затеял ссору. Те двое начали ему отвечать, причем женщина вступилась за соперника. Именно в тот момент, по словам задержанного, у него возникло желание убить обоих.Он взял топор, который стоял в углу, и начал беспорядочно бить то в сторону мужчины, то женщины. Удары приходились по голове, лицу, рукам и телам собутыльников. Лишь когда вооруженный ревнивец увидел, что обидчики, лежа на полу, хрипят, он понял, что совершил непоправимое. Мужчина позвонил в «скорую» и полицию, признался в убийстве, а сам сел ждать правоохранителей.- Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Мужчине пришлось ампутировать кисть руки, потому как она была почти полностью отрублена подозреваемым. Допросить раненых пока не представляется возможным, - сообщил руководитель СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Сергей Шангин.По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух лиц. Мужчина свою вину признает, назначен ряд экспертиз.Подозреваемый ранее неоднократно был судим. К уголовной ответственности привлекался с малолетства, сначала судимости оканчивались условными сроками, затем реальными. Кража, грабеж, наркопреступления, повреждение чужого имущества и хищения – этот набор статей он собрал, болтаясь по всей Бурятии.Известно, что у мужчины всего 5 классов образования, он холост, детей не имеет. По его словам, он страдает туберкулезом.Фото: «Номер один»