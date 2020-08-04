В Улан-Удэ бесследно исчез мужчина

Он ушел из дома 25 июля и не вернулся





Сотрудниками полиции Улан-Удэ разыскивается Залуцкий Сергей Николаевич, 1990 года рождения. 25 июля мужчина ушел из дома по ул. Чапаева и до сих пор не вернулся.

Был одет: футболка бордовая с горизонтальными полосами черно-белого цвета, синие трикотажные бриджи, сандалии черного цвета. На шее серебряная цепочка с крестиком. При себе имел документы на свое имя.





Приметы: на вид около 25-30 лет, европейской внешности, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темные.Может находится в Кабанском районе.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-011-13-11, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).