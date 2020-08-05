Житель Улан-Удэ лишился часов и денег после отдыха с тремя девушками

Мужчина пригласил новых знакомых к себе домой





1 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что накануне, познакомившись с тремя девушками, распивал спиртное в кафе. После застолья мужчина пригласил новых знакомых к себе домой.

Уходя утром, пока хозяин спал, одна из девушек похитила с тумбочки наручные часы, наушники для телефона и деньги из кармана куртки. Ущерб составил 50 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили личность девушки и вскоре задержали её. 19-летняя злоумышленница проживает в Улан-Удэ, учится в одном из техникумов. Подозреваемая ранее судима за грабеж и в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности за кражу.Похищенное имущество изъято, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии