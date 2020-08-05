05.08.2020
В Бурятии сгорели гараж и два автомобиля

В Бурятии сгорели гараж и два автомобиля

Причиной пожара стало короткое замыкание

Сегодня ночью в посёлке Баргузин произошел пожар в гараже на территории жилого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в автомобиле «Истана». От него огонь распространился на рядом стоящий автомобиль «Митсубиси» и гараж.


Прибывшие огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения. В ходе пожара никто не пострадал. Спасти микроавтобусы не удалось.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
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