В Бурятии сгорели гараж и два автомобиля

Причиной пожара стало короткое замыкание





Сегодня ночью в посёлке Баргузин произошел пожар в гараже на территории жилого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в автомобиле «Истана». От него огонь распространился на рядом стоящий автомобиль «Митсубиси» и гараж.







Прибывшие огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения. В ходе пожара никто не пострадал. Спасти микроавтобусы не удалось.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС