В Бурятии сгорели гараж и два автомобиля

Причиной пожара стало короткое замыкание
Сегодня ночью в посёлке Баргузин произошел пожар в гараже на территории жилого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в автомобиле «Истана». От него огонь распространился на рядом стоящий автомобиль «Митсубиси» и гараж.
Прибывшие огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения. В ходе пожара никто не пострадал. Спасти микроавтобусы не удалось.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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