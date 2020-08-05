Житель Бурятии пытался убить отказавшую ему в выпивке пенсионерку

Он «вырубил» женщину и хотел бросить ее под машину





В Улан-Удэ в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося убить 65-летнюю пенсионерку.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 27 мая потерпевшая и ее знакомая, сидя на крыльце своего дома, употребляли алкоголь. В это время к ним подошел пьяный знакомый и попросил выпить, но женщина ему отказала и не дала спиртное. Мужчина разозлился, начал наносить побои потерпевшей, схватил ее за волосы и ударил головой об асфальт. От удара пенсионерка потеряла сознание.Обвиняемый взял женщину за ноги и, угрожая убийством, вытащил её на проезжую часть дороги. Пенсионерку спасло лишь вмешательство подруги, которая вызвала скорую и полицию. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника, а медики оказали потерпевшей своевременную помощь.Фото: pixabay.com