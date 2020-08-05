Житель Бурятии пытался убить отказавшую ему в выпивке пенсионерку

Он «вырубил» женщину и хотел бросить ее под машину
В Улан-Удэ в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося убить 65-летнюю пенсионерку.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 27 мая потерпевшая и ее знакомая, сидя на крыльце своего дома, употребляли алкоголь. В это время к ним подошел пьяный знакомый и попросил выпить, но женщина ему отказала и не дала спиртное. Мужчина разозлился, начал наносить побои потерпевшей, схватил ее за волосы и ударил головой об асфальт. От удара пенсионерка потеряла сознание.
Обвиняемый взял женщину за ноги и, угрожая убийством, вытащил её на проезжую часть дороги. Пенсионерку спасло лишь вмешательство подруги, которая вызвала скорую и полицию. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника, а медики оказали потерпевшей своевременную помощь.
Фото: pixabay.com
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