В Бурятии мужчина украл велосипед у 11-летней девочки

Ребенок сам обратился за помощью к правоохранителям
Накануне днем к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в селе Мухоршибирь обратилась 11-летняя девочка. Она сообщила, что несколько минут назад у нее похитили велосипед, который она оставила возле магазина.
Росгвардейцы, просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения торговой точки, установили приметы подозреваемого. В ходе отработки территории правоохранители заметили и задержали похожего по приметам мужчину. Тот признался в краже.
Как выяснилось, 54-летний местный житель, проходя мимо магазина, увидел велосипед и решил забрать его себе. Он похитил чужое имущество и спрятал его у себя в бане.
Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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