В Бурятии мужчина украл велосипед у 11-летней девочки

Ребенок сам обратился за помощью к правоохранителям





Накануне днем к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в селе Мухоршибирь обратилась 11-летняя девочка. Она сообщила, что несколько минут назад у нее похитили велосипед, который она оставила возле магазина.

Росгвардейцы, просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения торговой точки, установили приметы подозреваемого. В ходе отработки территории правоохранители заметили и задержали похожего по приметам мужчину. Тот признался в краже.Как выяснилось, 54-летний местный житель, проходя мимо магазина, увидел велосипед и решил забрать его себе. Он похитил чужое имущество и спрятал его у себя в бане.Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии