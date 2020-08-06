06.08.2020
В Бурятии пропал пожилой мужчина с тростью

В Бурятии пропал пожилой мужчина с тростью

Без нее он передвигается с трудом

В Бурятии полицейские разыскивают 62-летнего жителя Гусиноозерска Анатолия Насупаева. !8 июля пожилой мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 152 см., худощавого телосложения.

Был одет: куртка кожаная черного цвета, черные трико, черные ботинки.


Особые приметы: ходит с тростью, при ее отсутствии передвигается с трудом. Вместо трости может использовать подручные предметы.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30145) 42-7-02, 8-991-369-11-50 или 102 (112).
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