В Бурятии пропал пожилой мужчина с тростью

Без нее он передвигается с трудом





В Бурятии полицейские разыскивают 62-летнего жителя Гусиноозерска Анатолия Насупаева. !8 июля пожилой мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Был одет: куртка кожаная черного цвета, черные трико, черные ботинки.





Приметы: европейской внешности, рост 152 см., худощавого телосложения.Особые приметы: ходит с тростью, при ее отсутствии передвигается с трудом. Вместо трости может использовать подручные предметы.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30145) 42-7-02, 8-991-369-11-50 или 102 (112).