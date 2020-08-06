В Бурятии 5-летний ребенок погиб от удара током

Бедная семья мальчика подключалась к ЛЭП с помощью самодельных «набросов»





5 августа в следственный комитет из полиции поступило сообщение о том, что в Петропавловскую ЦРБ доставлен труп пятилетнего ребенка с признаками поражения электрическим током.

На место происшествия в село Петропавловка выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, что в течение последних двух лет в доме, где проживал ребенок, не было электричества. Хозяева самостоятельно подцеплялись к электропорам при помощи проводов, на конце которых имелись самодельные крючки.В тот день мальчик играл с собакой в одной из хозяйственных построек, здесь и лежало, и висело множество проводов. Ребенок, обливая собаку из шланга водой, видимо, случайно задел провода, присоединенные к линии электропередачи.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначен ряд экспертиз, - сообщила следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Наталья Николаева.Известно, что семья, в которой жил ребенок, малообеспеченная, у родителей было двое детей.Фото: pixabay.com