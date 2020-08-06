В Бурятии найдена утонувшая в реке машина, тело водителя пока не нашли

Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от предполагаемого места затопления





Сегодня в Бурятии в реке Витим спасатели нашли машину, которая, предположительно, скатилась с берега и утонула вместе с водителем . Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, автомобиль находился в 4 км от предполагаемого места происшествия. Его вытащили на берег, однако тела водителя внутри не оказалось. Поиски мужчины продолжаются.

Напомним, 29 июня житель поселка Романовка распивал алкоголь на берегу реки со своими товарищами. Ближе к вечеру друзья мужчины направились в магазин, а он остался на берегу, чтобы подъехать к ним на машине. Однако до места встречи водитель так и не добрался.Вернувшись на берег, собутыльники не обнаружили на берегу ни автомобиля, ни своего приятеля. Спасатели предположили, что машина с находившимся внутри мужчиной могла скатиться по берегу в реку.Фото: «Номер один»