В Улан-Удэ таксист разбил стекла в доме нерасплатившегося пассажира

Перед этим водитель пытался похитить из жилища телевизор за 30 тысяч рублей





Ранним утром 5 августа в отдел полиции «Онохойский» поступило сообщение от 32-летнего жителя села Нижние Тальцы о попытке грабежа и повреждении имущества.

Спустя несколько часов хозяин жилища услышал звуки бьющегося стекла. Выглянув, он увидел, что несостоявшийся грабитель с незнакомыми ему людьми разбивает окна в доме. Ущерб составил 15 тысяч рублей.





Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель одного из садоводческих товариществ Тарбагатайского района. Мужчина ранее судим за незаконную рубку и кражу имущества.





Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне он находился в Улан-Удэ. Для того, чтобы передвигаться по городу и добраться домой, он договорился с незнакомым водителем, пообещав ему оплатить услуги перевозки. Вечером, подъехав к месту жительства и поняв, что у него недостаточно средств для оплаты, мужчина зашел в дом. Спустя несколько минут, выйдя из комнаты, он увидел водителя, который выносил телевизор стоимостью 29 тысяч рублей. Мужчине удалось отобрать свое имущество у грабителя, после чего тот скрылся.За попытку грабежа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности за повреждение чужого имущества, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии