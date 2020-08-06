В Тунке скот стал причиной гибели человека, более десятка травмированы

В районе регулярно происходят ДТП с участием сельскохозяйственных животных





Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» бьет тревогу. Причиной этого стали регулярные ДТП с участием скота, которые происходят на федеральной трассе в Тункинском районе Бурятии. За последние пять лет там произошло 58 таких ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 ранены, 11 получили травмы.

Как отметили в ведомстве, эта проблема актуальна и для Мухоршибирского района, где проходит федеральная трасса Р-258 «Байкал».«90% аварий с участием сельскохозяйственных животных произошли вне населенных пунктов в темное время суток. Неорганизованный выпас домашнего скота создает реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Особую опасность представляют животные, оставленные в ночное время без надзора», сообщают в ведомстве.Согласно ПДД, «животных на дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги». Также ПДД запрещают погонщикам скота оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей. Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом, владельцы сельхоз скохозяйственных животных несут материальную ответственность за вред, причинённый владельцам автотранспорта.Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» напоминает о недопустимости нахождения домашнего скота на автомобильных дорогах, особенно в темное время суток, а также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за домашних животных, оставленных без присмотра.Фото: «Номер один»