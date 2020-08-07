Двое жителей Бурятии отправились в колонию за серию квартирных краж

Злоумышленники совершили в общей сложности 10 преступлений







Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ и 30-летнего жителя Сотниково. Они обвинялись в целой серии краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2019 года ранее судимые за совершение аналогичных преступлений граждане, предварительно сговорившись, совершили 8 краж на территории Улан-Удэ и Иволгинского района. Злоумышленники отжимали створки пластиковых окон, проникали в жилища и похищали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты и обувь. Размер причиненного ущерба составил 166 тыс. рублей.Злоумышленники промышляли и поодиночке. Так, один из них самостоятельно совершил аналогичную кражу, а другой, воспользовавшись похищенной банковской картой, оплатил в магазине товар на сумму 2,6 тыс. рублей.Суд признал мужчин виновными и приговорил одного из них к 6 годам колонии особого режима, другого - к 5 годам 10 месяцам в колонии строгого режима.В ходе следствия похищенное было изъято и возвращено потерпевшим.Фото: pixabay.com