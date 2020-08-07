В Улан-Удэ подросток из благополучной семьи стал вором и бродягой

Паренька задержали при попытке вскрыть магазин





В Улан-Удэ по подозрению в покушении на кражу полицейские задержали 14-летнего подростка. Как сообщили в МВД Бурятии, ночью юноша решил проникнуть в магазин. Он разбил стеклянную дверь лопатой, которую нашел рядом, проник в тамбур и, обнаружив еще одну запертую дверь, принялся её вскрывать. За этим занятием его и застали прибывшие полицейские.

Как выяснилось, подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за бродяжничество. Кроме того, сейчас он привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление. Несовершеннолетний состоит на учете в ПДН. Воспитывается в благополучной семье.За покушение на кражу в отношении парня возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»