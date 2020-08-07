Житель Бурятии открыл стрельбу на поминках

Вооруженный двумя ружьями пенсионер застрелил родственника





В одном из сел Джидинского района ссора двух престарелых родственников, случившаяся на поминках, закончилась трагедией. Один из пенсионеров решил разобраться с обидчиком при помощи двух ружей.

Накануне в семье пенсионеров скончался родственник. На следующий день после похорон близкие по старой традиции отправились на кладбище, чтобы навестить покойного. Там выпили, вернулись домой и снова сели поминать усопшего.За столом между двумя местными жителями произошла ссора, переросшая в драку. Один из мужчин ушел к себе домой, там взял два ружья - двуствольное гладкоствольное 16-го калибра и малокалиберное, после чего вернулся обратно на поминки.Там он наставил ружье на обидчика, пытавшегося его успокоить, но выстрела избежать не удалось. Потерпевший получил огнестрельное ранение в живот.Раненого госпитализировали, однако на следующий день, 2 августа, он скончался от огнестрельного дробового ранения.- На месте происшествия изъяты две стреляные гильзы. Обвиняемый поясняет, что выстрелил в потерпевшего один раз, а второй произвел в сторону, - сообщил следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Сергей Халудоров.64-летний обвиняемый - родной брат жены убитого. На сегодня он арестован. Известно, что мужчина неоднократно судим, в том числе за покушение на убийство, а также причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал, в содеянном раскаивается.Фото: «Номер один»