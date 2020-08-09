В селе Десятниково Бурятии подтопило 40 участков

В домах частично затоплены подвалы



7 августа в результате локального выпадения обильных осадков, и схода дождевых вод в селе Десятниково, произошло подтопление 40 частных участков. А также, перелив через участок федеральной дороги 505- 506 км Р-258. Движение по автодороге не прерывалось.



"Вода с дорожного полотна ушла, повреждений нет. В домах частично затоплены подвалы. В домах над уровнем пола воды нет, повреждены заборы. Проведено заседание рабочей группы. Силами местного населения и администрации СП «Десятниковское» проводятся работы по расчистке участков", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



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