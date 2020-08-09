Житель Улан-Удэ обчистил ларек на 111 тысяч рублей

Из магазина он вынес продукты, сигареты, часы, аксессуары для смартфона и деньги



Полицейские Тарбагатайского района задержали 20-летнего неработающего ранее судимого улан-удэнца, подозреваемого в краже имущества из торгового павильона.



"Ночью злоумышленник, взломав замок входной двери, проник в торговый павильон вблизи п. Николаевский. Из торговой точки он похитил торговое оборудование, продукты питания, табачные изделия, часы, аксессуары для смартфона и денежные средства. Ущерб составил 111 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.



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