В Бурятии 15-летний парень украл велосипед у собутыльницы

Похищенное он продал в тот же вечер незнакомцу за бесценок



Ранним утром 7 июля в полицию Железнодорожного района поступило заявление от 20-летней горожанки о краже велосипеда. Ущерб составил 25 тысяч рублей.



Накануне девушка каталась на велосипеде в районе проспекта 50-летия Октября. Увидев во дворе одного из домов незнакомую компанию, распивающую спиртные напитки, она решила к ним присоединиться. Один из подростков попросил у девушки велосипед, чтобы прокатиться во дворе. Поскольку хозяйка транспортного средства была в сильном алкогольном опьянении, то она не заметила, как парень укатил велосипед в соседний двор и там спрятал его. Когда компания разошлась, девушка осталась спать на лавочке. Проснувшись утром, обнаружила пропажу.



"Сотрудниками уголовного розыска 15-летний подозреваемый задержан. Подросток пояснил следствию, что похищенное имущество продал в тот же вечер незнакомцу за бесценок. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото:

Ранним утром 7 июля в полицию Железнодорожного района поступило заявление от 20-летней горожанки о краже велосипеда. Ущерб составил 25 тысяч рублей.Накануне девушка каталась на велосипеде в районе проспекта 50-летия Октября. Увидев во дворе одного из домов незнакомую компанию, распивающую спиртные напитки, она решила к ним присоединиться. Один из подростков попросил у девушки велосипед, чтобы прокатиться во дворе. Поскольку хозяйка транспортного средства была в сильном алкогольном опьянении, то она не заметила, как парень укатил велосипед в соседний двор и там спрятал его. Когда компания разошлась, девушка осталась спать на лавочке. Проснувшись утром, обнаружила пропажу."Сотрудниками уголовного розыска 15-летний подозреваемый задержан. Подросток пояснил следствию, что похищенное имущество продал в тот же вечер незнакомцу за бесценок. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото: фотосток "Номер один"