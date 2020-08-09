В Бурятии молодой дровосек нарубил дров на 25 тысяч рублей

Около трех кубометров лиственницы он успел продать
Участковый полиции по Селенгинскому району установил причастность местного жителя к незаконной рубке леса. Нелегальная заготовка была осуществлена еще в середине июля в лесном массиве в 10 километрах от с. Харгана. Установлено, что 18-летний местный житель срубил лиственницу объемом около трёх кубометров. Деревья злоумышленник реализовал. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 25 тысяч рублей.
"Отметим, гражданин не работает, ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КРФобАП – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Фото: фотосток "Номер один"
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