В Бурятии ищут тех, кто знает хоть что-то о происшествии с самолетом Ан-2

В Тункинском районе начали активно опрашивать людей



В Бурятии продолжаются поиски самолета Ан-2. На сегодняшний день обследовано 16 570 квадратных километров.



За сутки организован поиск двумя сводными группами наземной группировки по двум маршрутам. Всего задействован 21 человек. Наземная группировка обследовала 9 квадратных километров. Мобильная группировка ГУ МЧС России по РБ провела опросы населения с целью выявления новых свидетелей и обстоятельств произошедшего в населенном пункте Тункинского района (Хурай-Хобок), пройдено 27 дворов, охват 38 человек.



Поиск результатов не дал.



Всего проведено 77 вылетов, бортами Ми-8, Ми-8 МЧС России, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26, площадь обследованной территории составляет 16570 кв км. Проведено восемь полетов беспилотным летательным аппаратом Минобороны РФ, общая площадь 920 кв км. Наземной группировкой обследовано 333,5 кв км. Поиски продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горами и глухой тайгой.



Сейчас самолет ищут в двух районах Бурятии в двух районах Иркутской области.



Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

