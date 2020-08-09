В Еравнинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за подтопления автодороги

Дожди спровоцировали подъем уровня реки Шара-Горхон

9 августа от диспетчерской службы Еравнинского района поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня реки Шара-Горхон. Из-за этого в 95 км от села Сосново-Озерское произошел перемыв участка региональной автомобильной дороги."В результате обследования было установлено, что на 392 км региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита размыт подъездной участок к мосту через реку Шара-Горхон на протяжении 10 метров. Движение для всех видов транспорта ограничено", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.В настоящий момент на месте начаты аварийно-восстановительные работы, применяется тяжелая специальная техника дорожной службы «Бурятавтодор». Всего задействовано 20 человек и 10 единиц техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии