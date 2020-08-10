В Бурятии лжепрокуроры продолжают вымогать деньги

На этот раз мошенники обратили внимание на «управшялки» и ТСЖ





В прокуратуру Бурятии поступили обращения представителей управляющих организаций и товариществ собственников жилья о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора их извещали о предстоящей проверке и просили перевести деньги по номеру телефона.