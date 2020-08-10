В Бурятии лжепрокуроры продолжают вымогать деньги

На этот раз мошенники обратили внимание на «управшялки» и ТСЖ
В прокуратуру Бурятии поступили обращения представителей управляющих организаций и товариществ собственников жилья о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора их извещали о предстоящей проверке и просили перевести деньги по номеру телефона.
Сообщения о звонках направлены в полицию для установления виновных лиц.
«Уважаемые граждане, подобные телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками прокуратуры, осуществляются в мошеннических целях. Будьте бдительны, не поддавайтесь на просьбы о перечислении денежных средств, сообщайте о данных фактах в правоохранительные органы», призывают в надзорном ведомстве.
Напомним, волна подобных телефонных звонков прокатилась по республике в начале июля. Тогда звонки от лжепрокуроров были зафиксированы в Муйском, Иволгинском и Кабанском районах республики.
Фото: «Номер один»
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