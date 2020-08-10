В Бурятии восстановлено движение на затопленной дороге

Уровень воды в реке Шара-Горхон в Еравнинском районе снизился





В Еравнинском районе Бурятии восставлено движение транспорта на автомобильной дороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита». Напомним, 9 августа из-за подъема уровня воды в реке Шара-Горхон на 392 км дороги размыло подъездной участок к мосту . Движение автомобилей было ограничено, в сельском поселении «Исингинское» ввели режим «Чрезвычайная ситуация».

«Уровень воды в реке Шара-Горхон снизился, вода с подтопленного участка ушла, ограничение движения автомобильного транспорта снято», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для восстановления движения работники ООО «Байкалагропром» доставили и установили водопропускную трубу диаметром 800 мм и провели отсыпку скальным грунтом. Также на протяжении 25 км «Улан-Удэ – Романовка – Чита» имеются 20 участков, где проведут грейдирование.Режим ЧС на территории поселения «Исингинское» снят.Фото: МЧС Бурятии