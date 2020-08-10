В Бурятии убило током еще одного ребенка

Его семья также использовала для подключения к электричеству самодельные «набросы»





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, трагедия произошла 8 августа в одном из домов в поселке Новоселенгинск. Пятилетний ребенок проживал в многодетной семье с родителями. Днем, играя во дворе дома, мальчик увидел висящие на заборе электропровода и дотронулся до них, в результате чего получил удар током. Через некоторое время сестра вышла на улицу и обнаружила мальчика лежащим на земле без сознания. Ребенка доставили в больницу, однако медики лишь констатировали смерть малыша.