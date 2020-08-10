В Бурятии убило током еще одного ребенка

Его семья также использовала для подключения к электричеству самодельные «набросы»
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, трагедия произошла 8 августа в одном из домов в поселке Новоселенгинск. Пятилетний ребенок проживал в многодетной семье с родителями. Днем, играя во дворе дома, мальчик увидел висящие на заборе электропровода и дотронулся до них, в результате чего получил удар током. Через некоторое время сестра вышла на улицу и обнаружила мальчика лежащим на земле без сознания. Ребенка доставили в больницу, однако медики лишь констатировали смерть малыша.
При осмотре места происшествия выяснилась, что отец ребенка самовольно подключился к проходящей рядом линии электропередач, так как еще в 2017 году энергетики отключили их дом за неуплату. Допрошенные родители ребенка подтвердили факт самовольного подключения к электричеству. При этом семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза. В компетентные органы направлены письма для обследования условий проживания в семье других детей и обеспечение их безопасности.
Напомним, при схожих обстоятельствах 5 августа погиб пятилетний ребенок в селе Петропавловка. Дом семьи мальчика также был отключен от электричества за неуплату. Хозяева самостоятельно подцеплялись к электропорам при помощи проводов, на конце которых имелись самодельные крючки. Во время игры малыш задел один из проводов и погиб.
Фото: pixabay.com
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