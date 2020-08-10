В Улан-Удэ пьяный мужчина запинал автомобиль

Агрессор задержан





В Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили в МВД Бурятии, 37-летний горожанин задел машину, припаркованную во дворе одного из домов по ул. Воровского. Хозяйка автомобиля, услышав, что сработала сигнализация, вышла на улицу и сделала мужчине замечание. В ходе словесной перепалки, разозлившись, мужчина начал с силой пинать автомобиль и повредил боковое зеркало заднего вида. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.Задержанный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сдержал агрессии. Мужчина уже возместил причиненный ущерб.Фото: pixabay.com